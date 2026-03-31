Artemis II: NASA inicia cuenta regresiva para el histórico regreso del ser humano a la órbita lunar

Mar 31, 2026 | Actualidad , Internacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



Tras más de 50 años, cuatro astronautas despegarán este miércoles 1 de abril hacia la Luna. El lanzamiento está programado para las 16:24 hora de Guatemala, con un pronóstico climático altamente favorable.

La humanidad está a las puertas de un nuevo capítulo en la exploración espacial. La NASA ha activado oficialmente la cuenta regresiva para la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa que busca establecer una presencia permanente en la Luna.

El Centro Espacial Kennedy ya vibra con los preparativos para el despegue del colosal cohete SLS (Space Launch System), que llevará la nave Orión más allá de lo que cualquier vehículo diseñado para humanos ha llegado en décadas.

Originalmente prevista para febrero, la misión se reprogramó para este 1 de abril de 2026, una fecha que ahora parece definitiva según las últimas actualizaciones de la agencia espacial.

Detalles de la misión y horario en Guatemala

Para los entusiastas del espacio en el país, el evento podrá seguirse en tiempo real durante la tarde del miércoles:

Hora del lanzamiento: 16:24 (hora de Guatemala).

Probabilidad climática: 80% de condiciones favorables, lo que genera un alto optimismo en el equipo de control.

Duración del viaje: Aproximadamente 10 días en los que la tripulación orbitará la Luna antes de regresar a la Tierra.

Hito histórico: Es la primera vez que astronautas viajan a la órbita lunar desde la misión Apolo 17 en 1972.



Cuatro astronautas (tres estadounidenses y un canadiense) tienen la responsabilidad de probar todos los sistemas de soporte vital de la nave Orión en el espacio profundo. Esta misión es el paso crítico y obligatorio previo a Artemis III, la cual finalmente llevará a la primera mujer y a la primera persona de color a caminar sobre la superficie lunar.

«Estamos en camino de un lanzamiento como muy pronto el 1 de abril y estamos trabajando para lograr esa fecha», confirmó Lori Glaze, viceadministradora asociada de la NASA, subrayando la rigurosidad con la que se han verificado todos los protocolos de seguridad tras el aplazamiento inicial.



En las próximas horas, los técnicos completarán la carga de combustible criogénico en el cohete más potente del mundo. La misión Artemis II no solo es una prueba técnica, sino el símbolo del regreso de la ambición humana por explorar otros mundos, sentando las bases para una futura llegada a Marte.