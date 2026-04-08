Arrestan en Quetzaltenango a elementos de las FEP por robo de Q1 millón

Abr 8, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este miércoles la Fiscalía de Distrito de Quetzaltenango del Ministerio Público (MP), en coordinación con la Fiscalía Regional VIII Occidente y con acompañamiento de la División de Fuerzas Especiales Policiales (FEP) de la Policía Nacional Civil (PNC), dirige diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en seguimiento a investigación por robo agravado.

Los operativos fueron en la zona 6 de Quetzaltenango y hasta el momento se ha coordinado la aprehensión de Erick M., Byron P., Jacqueline V. y Fernando G., todos agentes de la FEP, a quienes se les incautó un colmillo con presunta cocaína.

Se presume que, el 23 de marzo de este año, los agentes capturados habrían despojado a una persona de Q1 millón.