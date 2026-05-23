El Palmar renueva su imagen con la remodelación del edificio municipal

May 23, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Mario Tumín |

El municipio de El Palmar, Quetzaltenango, avanza en su transformación con la remodelación del edificio municipal, obra que ya alcanza un 80% de avance. El objetivo es modernizar las instalaciones para mejorar la atención al vecino.

Durante años, el inmueble funcionó sin cambios importantes. Por eso, las autoridades actuales impulsaron un proyecto de restauración y modernización en distintas áreas. Los trabajos incluyen refuerzos estructurales, renovación de los espacios de atención y adecuaciones para dar más comodidad a empleados municipales y a los vecinos que realizan trámites a diario.

El cambio ya es visible y ha generado comentarios positivos entre los palmarenses. Para muchos, la remodelación representa un avance para el municipio y una mejora en la imagen urbana del centro.

Según la comuna, los trabajos concluirán a mediados de junio. Con eso, la municipalidad operará en instalaciones más modernas, funcionales y acordes a las necesidades actuales.

Con este proyecto, El Palmar reafirma su apuesta por el desarrollo y la modernización de los espacios públicos, fortaleciendo la atención y los servicios para todos los habitantes.