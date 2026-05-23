Investigan muerte de joven en San Sebastián, Retalhuleu

May 23, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Mario Tumín |

Autoridades identificaron a la joven fallecida dentro de una vivienda en la Lotificación Bosques de San Sebastián, sector Xulá, como Grecia Estrella Ramírez García, de 20 años.

El hallazgo lo realizaron familiares, quienes alertaron de inmediato a la PNC. Según fuentes oficiales, el caso está bajo investigación porque la víctima presentaba indicios de posible violencia.

Vecinos del sector expresaron su consternación, mientras el Ministerio Público y la PNC realizan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.