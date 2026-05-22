Juzgado Municipal y PNC clausuran comercios en la zona 3 de Xela por venta ilegal de licor

May 22, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – En un esfuerzo conjunto por mantener el orden público y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, diversas dependencias locales, lideradas por el Juzgado de Asuntos Municipales, ejecutaron un operativo de monitoreo y fiscalización de comercios en un sector estratégico de la cabecera departamental.

Las acciones se concentraron de forma coordinada sobre la 12 avenida de la zona 3 de Quetzaltenango, contando con el respaldo y acompañamiento de agentes de la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) de dicha demarcación territorial.

El principal objetivo de estas supervisiones es prevenir y regular la venta, así como la ingesta inconsciente de bebidas embriagantes en la vía pública.

La jueza de asuntos municipales, Fabiola Ramírez, explicó que durante la inspección de los establecimientos comerciales se constataron diversas anomalías administrativas que atentan contra los reglamentos de la comuna altense.

Falta de patentes: Gran parte de las tiendas y negocios fiscalizados en el área no contaban con los permisos ni los documentos correspondientes que autorizan el expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

Cierre inmediato: Ante el hallazgo de estas faltas, el Juzgado de Asuntos Municipales procedió a ordenar la clausura y el cierre inmediato de los locales comerciales que operaban al margen de la ley.

PNC fiscalizará el cumplimiento de las sanciones

Monitoreo estricto: La funcionaria municipal puntualizó que los elementos de la Policía Nacional Civil serán los encargados directos de vigilar y verificar que los comercios sancionados respeten los sellos y mantengan el cese de operaciones.

Las autoridades advirtieron a los propietarios que, en caso de desatender la orden y realizar una apertura de forma clandestina, se procederá de inmediato a emitir sanciones económicas severas e, incluso, a iniciar los procesos penales respectivos ante los órganos jurisdiccionales competentes.