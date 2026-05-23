Incendio destruye fábrica de camas en Bárcena, Villa Nueva; pérdidas millonarias

May 23, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos |

Un incendio de grandes proporciones consumió la noche de este jueves una fábrica de camas en la colonia Ulises Rojas, Bárcena, Villa Nueva. El fuego generó una densa columna de humo y movilizó a los cuerpos de socorro para evitar que las llamas se extendieran a las viviendas cercanas.

Horas de combate y remoción de escombros

Bomberos Municipales Departamentales lideraron el operativo con varias unidades contra incendios. La presencia de materiales inflamables como madera, telas, esponjas y solventes aceleró la propagación del fuego.

El trabajo se centró en tres acciones:

Contención: Rodear el perímetro para confinar las llamas y proteger las estructuras aledañas. Enfriamiento: Remover escombros para apagar focos internos y evitar que el fuego se reactivara. Apoyo interinstitucional: Coordinar el abastecimiento de agua y la seguridad perimetral con otras instituciones de primera respuesta.

Sin heridos, pero con pérdidas millonarias

Los cuerpos de socorro confirmaron que no hubo personas heridas ni víctimas mortales. Los daños se limitaron a lo material: maquinaria, materia prima y producto terminado quedaron destruidos, lo que representa pérdidas millonarias para los propietarios.

Las causas del siniestro aún se desconocen. Peritos del Ministerio Público y expertos realizarán las investigaciones para determinar si el fuego se originó por una falla eléctrica o fue accidental.