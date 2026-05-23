Camión cargado con materiales vuelca en la Interamericana, Sololá

May 23, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Fredy De León |

Un camión con materiales de construcción volcó en el km 125 de la carretera Interamericana, en el caserío Sacbochol, Los Encuentros, Sololá.

Bomberos Voluntarios de la 98ª compañía acudieron al lugar tras ser alertados por un supuesto incendio vehicular. Al llegar, confirmaron que se trataba de un accidente de tránsito.

El transporte pesado se dirigía de la ciudad de Guatemala hacia Quetzaltenango cuando, por causas aún no establecidas, el conductor perdió el control y cayó a una cuneta de concreto.

Socorristas atendieron al piloto en el lugar por crisis nerviosa. No se reportaron fallecidos.