Emprendimiento ejemplar: mujer maya quiché inaugura su propia gasolinera en Totonicapán

May 23, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos |

La historia de una mujer originaria se ha vuelto viral en las redes sociales tras la apertura de su propia estación de servicio en el departamento de Totonicapán. Rompiendo estereotipos y demostrando la fuerza del emprendimiento femenino, la propietaria, perteneciente a la comunidad maya quiché, no solo lidera el negocio como su propia jefa, sino que también atiende personalmente a los clientes en las bombas de despacho.

Una inauguración con fiesta y premios

El nuevo negocio, bautizado como Gasolinera TOTO, abrió oficialmente sus puertas en la comunidad de Paimut, Tzanixnam. Para celebrar este logro empresarial junto a los vecinos y transportistas del sector, durante el evento de apertura se organizó una jornada festiva.

Las actividades de inauguración incluyeron:

Entrega de regalos y promociones especiales para los primeros conductores que se acercaron a abastecerse.

Premios sorpresa para los clientes de motocicletas, mototaxis y vehículos particulares que visitaron las instalaciones.

Un ambiente de agradecimiento hacia la comunidad local por el respaldo al nuevo proyecto.

Ejemplo de superación que inspira en las redes

Las imágenes de la propietaria despachando el combustible con orgullo y vistiendo su indumentaria maya quiché generaron de inmediato una oleada de comentarios positivos y felicitaciones en plataformas digitales.

Los usuarios de las redes sociales han destacado este acontecimiento como un claro ejemplo de empoderamiento, perseverancia y superación económica dentro de las comunidades indígenas, inspirando a otras mujeres del área rural a emprender y liderar sus propios proyectos comerciales.