Arrestan a presuntos sicarios y asaltantes en Escuintla

Mar 9, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la detención de dos presuntos asaltantes, durante la Operación Centinela, en Escuintla.

La persecución inició en la colonia Ocho de Febrero, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, y terminó en el callejón El Palmar I, del mismo municipio, cuando los dos presuntos asaltantes huían en un motocicleta, la cual le fue robada a una persona a quien mataron días antes.

Los detenidos son Gustavo «N», de 29 años, alias «Negro», quien tiene un antecedente por violación del año 2021, y Walter «N», 27, alias «Pelucas», quienes fueron denunciados y reconocidos por víctimas de robo.

Las autoridades le incautan a los detenidos seis teléfonos celulares, dos billeteras y fueron reconocidos por las víctimas del robo.

«Ambos escapaban en una motocicleta sin placa, la cual fue robada el 23 de febrero, por individuos armados, en el kilómetro 86, ruta CA9, jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa. Se investiga si estos individuos son los presuntos responsables de haber dado muerte al propietario de la motocicleta al oponerse al robo», indica la publicación de PNC en redes sociales.

Información y fotografías PNC