Arrestado tras ataque armado en contra de piloto de camión repartidor

May 5, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes, en seguimiento a un ataque armado en contra de un piloto de un camión repartidor de gaseosas en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron al presunto responsable, quien momentos antes fue vapuleado por vecinos.

El detenido fue trasladado, bajo custodia policial, a un centro asistencial, debido a múltiples golpes.

En el lugar localizan una motocicleta, la cual se presume que era utilizada por el capturado y otro sujeto quien logró darse a la fuga. Además, se incautó una pistola.

El capturado fue identificado como Selvin «N», de 23 años, alias «Liro Boy», terrorista del Barrio 18, originario y residente de la colonia El Limón, zona 18 de Guatemala.

El arrestado tiene antecedentes por portación ilegal de arma de fuego, en el 2020, cumpliendo condena en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.

Información y fotografías PNC