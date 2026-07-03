¿Cuál es el avance de construcción de edificio municipal en Salcajá?

Jul 3, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

El alcalde de Salcajá, Quetzaltenango, Wiliam Calderón, informa del proceso de construcción del nuevo edificio municipal.

El jefe edil dice que continúa el debido proceso por denuncias de vecinos, por ello, hicieron los estudios correspondientes.

Calderón dice que se han enviado los oficios al Ministerio Público (MP) para demostrar que no es edificio histórico donde se planifica la construcción del palacio municipal y que el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) debe dar su aval.