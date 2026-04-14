Arévalo pide elegir perfiles íntegros para dirigir el Ministerio Público

Abr 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Política , Portada |

Con información de Osmar Toc.

El presidente Bernardo Arévalo hizo un llamado a la Comisión de Postulación encargada de elegir al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público, para que priorice perfiles íntegros e idóneos en este proceso clave para el país.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario destacó la importancia de que los candidatos incluidos en la nómina cuenten con trayectoria ética y compromiso con la justicia, señalando que la selección debe responder a los intereses de la nación y no a intereses particulares.

Arévalo recordó que, en su calidad de presidente de la República, será el encargado de designar al próximo fiscal general, por lo que aseguró que su decisión estará guiada por una “brújula ética clara” y un compromiso transparente, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público.

El proceso de elección del jefe del Ministerio Público es uno de los más relevantes en el ámbito judicial, ya que esta figura dirige la persecución penal y juega un papel clave en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.