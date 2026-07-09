Árbol caído obstruye la ruta al Pacífico en Mazatenango: habilitado un solo carril.

Jul 9, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

Con información de Ruperto Matías |

La circulación vehicular en el kilómetro 163 de la ruta al Pacífico se encuentra seriamente afectada tras la caída de un gran árbol que obstruye por completo una de las vías principales de acceso a la ciudad. El incidente ocurrió en el sector conocido como «El Triángulo», en el ingreso a Mazatenango desde la ruta que conecta con Cuyoatenango.

Debido a este percance, el tránsito en la zona se ha tornado bastante complicado, ya que únicamente un carril se encuentra habilitado para el paso de los vehículos.

Respuesta de los cuerpos de socorro y Conred

Ante la emergencia, elementos de la Sexta Compañía de Bomberos Voluntarios se movilizaron de inmediato al lugar portando machetes para iniciar con las labores de corte y limpieza de las ramas que obstaculizaban la carretera.

Minutos más tarde, una cuadrilla de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) se sumó a las tareas de despeje. Equipados con motosierras y herramientas especializadas, el personal trabaja intensamente para retirar la estructura del árbol a la brevedad.

Se prevé que la ruta quede completamente liberada en las próximas horas para restablecer la normalidad de la circulación vial en ambos sentidos. Las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución al aproximarse a este sector de Suchitepéquez.