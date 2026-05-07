Anuncian segunda edición de «Recicla Run»

May 7, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este jueves, en conferencia de prensa, la Municipalidad de Quetzaltenango, a través de la Dirección de Servicios Ambientales, anunció la segunda edición de «Recicla Run», una actividad que busca promover la cultura del reciclaje y la convivencia familiar en la ciudad.

Rosa Isabel Juárez informó que la actividad será, el próximo 7 de junio, y esperan superar la participación alcanzada el año pasado, cuando se inscribieron más de 3 mil 500 personas.

Según explicó la funcionaria, las inscripciones iniciarán a partir de este miércoles en el centro comercial donde se desarrollará la actividad.

Para participar, los interesados deberán entregar cinco libras de material reciclable como requisito de ingreso, por ello, no será necesario realizar ningún pago económico.

«Queremos que participen jóvenes, señoritas y familias completas. La idea es fomentar el reciclaje desde casa y crear conciencia ambiental», expresó Juárez durante la conferencia de prensa.

Las autoridades indicaron que no existe un cupo limitado de participantes y que las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de junio. Además, el 5 y 6 de junio se hará entrega de los kits oficiales para quienes se registren.

La Dirección de Servicios Ambientales hizo un llamado a la población quetzalteca para sumarse a esta iniciativa ecológica, que además de promover el reciclaje busca fortalecer la convivencia y la participación ciudadana en favor del medio ambiente.