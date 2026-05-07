Shakira interpretará «Dai Dai», la canción oficial del Mundial 2026

May 7, 2026 | Actualidad , Deportes , Internacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

La FIFA confirmó que la artista colombiana, Shakira, será la voz oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos de América y Canadá.

La cantante, icónica por sus participaciones en ediciones anteriores, presentó un adelanto de su nuevo tema titulado «Dai Dai», cuyo estreno mundial está programado para el próximo 14 de mayo.

Un regreso esperado a la máxima cita del fútbol

Shakira reafirma su legado como la «reina de los mundiales» tras sus éxitos globales en Sudáfrica 2010 con «Waka Waka» y Brasil 2014 con «La la la». A través de un video grabado en el emblemático Estadio Maracaná, la artista reveló los primeros detalles de esta nueva producción:

Significado del título: «Dai Dai» es una expresión italiana que se traduce como «vamos, vamos», buscando proyectar energía y motivación para las selecciones y la afición.

Estilo musical: El tema presenta una mezcla de ritmos caribeños y, según los adelantos, la letra será, principalmente en inglés, el idioma predominante en dos de los países anfitriones.

Elementos visuales: En el clip oficial se observa el balón «Trionda», diseñado específicamente para la edición de Norteamérica 2026, junto a pelotas de ediciones pasadas como las de 2006 y 2010.

Preparativos para el Mundial más grande de la historia

El anuncio del himno llega a pocas semanas de que inicie la competición el próximo 11 de junio. La FIFA busca que la coreografía de «Dai Dai» se convierta en un fenómeno global en plataformas como TikTok, integrando atuendos representativos de diversas selecciones del mundo en su material audiovisual.

La Copa Mundial 2026 marcará un hito en el deporte al ser la primera edición con 48 selecciones participantes y un calendario extendido de 104 partidos, distribuidos en 16 ciudades anfitrionas. Bajo el lema «We Are Ready» (Estamos listos), Shakira invita al mundo a sumarse a la mayor fiesta del fútbol internacional.