Artista presenta exposición retrospectiva que reúne obras de los últimos diez años

May 7, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

El artista Juan Antonio Aguilar López, originario de Concepción Chiquirichapa, presenta en Quetzaltenango una exposición retrospectiva que reúne parte de su trayectoria artística desarrollada durante aproximadamente diez años.

La muestra se exhibe en la Galería Inés Chávez del Centro Cultural Casa No’j, zona 1 de Quetzaltenango, donde el público podrá apreciar alrededor de 22 obras elaboradas en distintas etapas de la carrera del artista.

Según explicó Aguilar López, la exposición reúne diversas temáticas y estilos, entre ellos, paisajes, surrealismo y obras relacionadas con la cultura guatemalteca, reflejando diferentes momentos de inspiración y evolución artística.

El artista indicó que el proceso de creación de cada obra varía dependiendo de la complejidad y técnica utilizada. Algunos paisajes han sido terminados en una semana, mientras que otras piezas le han tomado hasta un mes de trabajo.

La exposición estará abierta al público, desde el 8 de mayo, hasta finales de este mes, por ello, el artista extendió una invitación a la población quetzalteca y visitantes para acercarse a Casa No’j y conocer su trabajo.

Aguilar López destacó que esta retrospectiva representa una oportunidad para compartir con el público el resultado de años de dedicación al arte y continuar promoviendo la cultura a través de la pintura y las expresiones visuales.