Siamesas «Las Rositas» fueron adoptadas por familia

May 7, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Salud |

Por Rubén Jocol |

En un encuentro lleno de risas nerviosas y lágrimas contenidas, las siamesas Ana Rosa y Aida Rosalina —conocidas cariñosamente como «Las Rositas»— se convirtieron oficialmente en las hijas de una familia que decidió abrirles las puertas del corazón.

El milagro ya no es médico, sino de amor. Con 13 años de edad, las hermanas han luchado juntas desde el inicio de sus vidas. Nacieron unidas, enfrentando una condición extraordinaria que las llevó a una compleja intervención quirúrgica de separación. Por ello, vivieron parte de su infancia en un hospital público, donde aprendieron a sonreír entre tratamientos, cuidados constantes y múltiples desafíos.

Tras varios años en el centro hospitalario y, posteriormente, en un hogar de abrigo y protección, resistieron las adversidades con una fortaleza que conmovía a quienes conocían su historia.

Sin embargo, hoy las Rositas ya no sueñan con una mamá: hoy pueden abrazarla. Una madre que no dudó, sino que eligió amarlas e integrarlas a su vida por medio de la adopción.

«El Consejo Nacional de Adopciones ha acompañado este proceso de integración gradual, entendiendo que el vínculo de las hermanas es inquebrantable y que ahora se expande para incluir la figura materna. La conexión con su nueva familia —tíos y hermanos— fue instantánea y profunda. No se trata solo de haber encontrado tutores legales, sino de hallar personas dispuestas a abrazar sus risas, sus secuelas y los cuidados especiales que su historia clínica demanda», expresó Estuardo Mejicano, director del Consejo Nacional de Adopciones (CNA) de Guatemala.

🔴 ADOPTAN A SIAMESAS «LAS ROSITAS» | El director del Consejo Nacional de Adopciones (CNA) de #Guatemala, Estuardo Mejicano, informa de la adopción de las siamesas Ana Rosa y Aida Rosalina —conocidas cariñosamente como «Las Rositas», de 13 años.



Vía Rubén Jocol pic.twitter.com/zEj59vfn05 — Stereo100Noticias (@stereo100xela) May 7, 2026

Por su parte, Shyrel Lynne, la madre adoptiva, compartió su emoción: «Agradezco a Dios el haberme permitido cumplir el sueño de ellas de tener una familia. Ahora quiero verlas crecer, amarlas cada día y construir juntas un hogar lleno de amor. Me emociona saber que podré velar por su salud y su aprendizaje, siempre tomadas de mi mano». Ella es consciente de que no solo ha adoptado a dos niñas, sino también sus historias, sus cicatrices y sus necesidades especiales.

Ana y Aida transitan ahora hacia la adolescencia con una vida marcada por la resiliencia. Ana es educada, tranquila y comunicativa; expresa con facilidad sus emociones y es muy protectora con su hermana. Aída, por su parte, es una líder natural, segura de sí misma, empática y cariñosa. Ambas crecen demostrando que los límites físicos no definen la capacidad de amar y soñar.

Para quienes las vieron crecer en el hogar de protección «Miguel Magone», verlas partir fue un sentimiento agridulce. Ellas siempre fueron las guerreras del lugar, pero les reconforta saber que la misión está cumplida.

420 niños, niñas y adolescentes aún esperan una familia

Las Rositas sobrevivieron a procesos médicos críticos, pero su mayor reto fue sobrevivir a la espera. Hoy, esa etapa terminó. Sin embargo, al igual que ellas, otros 420 niños, niñas y adolescentes sueñan con un hogar.

Por tal razón, el CNA invita a las familias interesadas a participar en el próximo taller informativo, el sábado 23 de mayo. Para inscribirse, pueden ingresar a la rede social de Facebook del CNA.

Cronología de una historia de vida:

➡️ 11 de febrero de 2013: Nacen en Quiché, unidas por la cadera.

➡️ 2015: Son intervenidas quirúrgicamente para su separación; cada una conserva una pierna.

➡️ 2016: Son declaradas legalmente adoptables.

➡️ 2026: Se hace realidad su sueño de tener una familia.