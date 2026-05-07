Entregan capital semilla a emprendedores

May 7, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este jueves, en el hotel Pensión Bonifaz, zona 1 de Quetzaltenango,a Red Nacional de Grupos Gestores, por medio del proyecto Corali, entrega capital semilla a emprendedores de la cohorte 6.

En este proceso fueron más de 100 personas propuestas para participar, de las cuales se seleccionaron 25 quienes recibieron la formación y acompañamiento técnico para contar con los modelos de negocios.

Este capital semilla consta de Q7 mil 500, los cuales serán utilizados para inversión de los emprendimientos.