Primera jornada de audiometría en escuela

May 7, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Este jueves se desarrolla la primera jornada audiometría en la Escuela Benito Juárez La Ciénaga, zona 5 de Quetzaltenango.

Atendieron a niños quienes necesiten una evaluación auditiva, nutricional, psicológica y terapia del habla. Se tiene contemplado atender a toda la población escolar de este centro educativo (alrededor de 625 alumnos).

Además evaluarán a niños, quienes se integran de otros establecimientos educativos de otros municipios. También se desarrolla capacitación a docentes dentro de esta jornada de audiometría.

Se tiene contemplado desarrollar tres jornadas en esta escuela para cubrir la cantidad de alumnos.

La jornada también será en el Instituto Nacional de Educación Básica (INEB) El Rosario, zona 3 de Xela, y en otros 7 centros educativos del Centro de Recursos para la Educación Inclusiva del distrito 090105.