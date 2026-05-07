Emiten orden de captura contra Marco Livio Díaz por lavado de dinero y peculado

May 7, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

El Ministerio Público (MP) confirmó la existencia de una orden de aprehensión contra Marco Livio Díaz, extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y actual embajador de Guatemala en Honduras.

La investigación, a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), señala presuntas irregularidades financieras vinculadas a un convenio académico de la institución tributaria.

Investigación por convenios universitarios

El caso, que se mantiene bajo reserva judicial, surge tras el análisis de un convenio firmado entre la SAT y una universidad privada para la capacitación de personal. Las pesquisas apuntan a que la logística y contratación de docentes no se realizó de forma directa, sino a través de intermediarios:

➡️ Triangulación de fondos: Una sociedad anónima habría coordinado las contrataciones y recibido pagos directos de la SAT.

➡️ Monto detectado: La fiscalía ha identificado transferencias que ascienden a aproximadamente Q1.5 millones.

➡️ Conflictos de interés: Fuentes cercanas al caso señalan que la sociedad beneficiada estaba integrada por personas allegadas al exsuperintendente.

Operativos con resultados negativos

La FECI coordinó una serie de allanamientos con el objetivo de hacer efectivas tres órdenes de captura emitidas por un Juzgado especializado en lavado de dinero. Sin embargo, las autoridades confirmaron que los resultados de estos operativos fueron negativos:

➡️ Búsqueda activa: Los allanamientos buscaban capturar a Díaz y a otros dos implicados en la supuesta red de peculado.

➡️ Situación diplomática: El exfuncionario se desempeña actualmente como embajador en Honduras, lo que añade una dimensión internacional al proceso de captura.

➡️ Delitos imputados: Las órdenes se basan en los delitos de lavado de dinero u otros activos y peculado por sustracción.

El proceso continúa bajo reserva mientras el Ministerio Público evalúa las siguientes acciones legales para lograr la comparecencia de los señalados ante la justicia guatemalteca.