Anuncian regulación vehicular por caminata del Día Internacional de la Mujer en Xela

Mar 6, 2026

Por Osmar Toc |

Autoridades informaron que implementarán, este viernes, una regulación preventiva del tránsito en distintos sectores de la ciudad de Quetzaltenango, debido al paso de la caminata conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer —8 de marzo—.

Los puntos donde se prevé regulación del tránsito son:

➡️ 4ª calle, zona 3.

➡️ 15 avenida, en contra de la vía, zona 3.

➡️ Calle Rodolfo Robles.

➡️ 14 avenida, zona 1, en contra de la vía.

➡️ 4ª calle, en contra de la vía.

➡️ La caminata inicia en el Centro Universitario de Occidente (Cunoc) y finaliza en el Parque a Centroamérica.