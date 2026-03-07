Anuncian recorrido procesional del Señor Sepultado del Oratorio La Ciénaga para mañana

Mar 7, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

Este domingo 8 de marzo, a partir de las 15:00 horas, se llevará a cabo el cortejo procesional de velación del Señor Sepultado del Oratorio La Ciénaga, perteneciente a la parroquia Nuestra Señora de La Merced, en la ciudad de Quetzaltenango.

La actividad religiosa recorrerá distintas calles del sector, por lo que las autoridades recomiendan a la población tomar en cuenta el recorrido procesional y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar inconvenientes en la circulación vehicular.

El cortejo es organizado por la Hermandad del Señor Sepultado del Oratorio La Ciénaga, una de las agrupaciones devocionales que forman parte de las tradiciones religiosas de la ciudad durante el período previo a la Semana Santa.

En Quetzaltenango, los cortejos procesionales y velaciones forman parte de una tradición religiosa profundamente arraigada, que se desarrolla durante la Cuaresma y Semana Santa.

Estas actividades reúnen cada año a cientos de devotos, cargadores y fieles que participan en los recorridos y actos de fe.