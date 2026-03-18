Anuncian que artistas quetzaltecos participarán en Japón

Mar 18, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este miércoles, en conferencia de prensa en el Centro Cultural Efraín Recinos, zona 2 de Quetzaltenango, informaron que tres artistas guatemaltecos, dos de ellos quetzaltecos, participarán en Japón.

Los artistas participarán en la Segunda Trienal de la Acuarela en Kobe, Japón. En este festival participarán 52 países.

Los representantes por Quetzaltenango serán los maestros, Josué Hernández y Aroldo Coyoy, además el maestro, Paulino Pichiya, de la ciudad capital. Ellos están incluidos dentro de los 252 seleccionados para participar en este festival, del 11 de mayo al 8 de junio de 2026.