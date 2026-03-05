Anuncian mejoramiento en la fachada de la Casa de la Cultura en Occidente

Mar 5, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Las autoridades municipales anuncian los trabajos de mejoramiento en la fachada de la Casa de la Cultura de Occidente, zona 1 de Quetzaltenango, con el objetivo de conservar y fortalecer la infraestructura de este importante edificio histórico de la ciudad.

Raúl Pérez, de la Jefatura de Servicios Generales de la Municipalidad de Quetzaltenango, informa que las labores se desarrollarán con la participación de la Oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango, el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala (IDAEH) y la Escuela Taller de Quetzaltenango, instituciones que trabajan de forma coordinada para la preservación del patrimonio cultural.

De acuerdo con información preliminar, los trabajos se enfocarán, principalmente, en la rehabilitación y mantenimiento de la fachada del inmueble, respetando los lineamientos de conservación establecidos para edificios patrimoniales del Centro Histórico de la ciudad.

Pérez indica que estas acciones buscan mejorar la imagen y condiciones estructurales del edificio, además de contribuir a la conservación de uno de los espacios culturales más representativos de Quetzaltenango.

Asimismo, se espera que los trabajos inicien en las próximas semanas, una vez se concluyan los procesos técnicos y administrativos para la intervención del inmueble.