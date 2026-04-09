Anuncian Feria de Empleo este viernes en Quetzaltenango

Abr 9, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango invita a la población a participar, este viernes 10 de abril, en una Feria de Empleo, la cual tiene como objetivo brindar oportunidades laborales a quienes se encuentran en búsqueda de trabajo.

La actividad será, en el Centro Cultural Casa No’j, zona 1 de Quetzaltenango, específicamente, en el Salón Irma Alicia Velásquez, de 8 a 14 horas, donde diversas empresas estarán ofreciendo plazas.

Las autoridades recomiendan a los interesados presentarse con su currículum actualizado y documentación necesaria para aplicar a las vacantes.