Anuncian en Quetzaltenango purifiltro para el consumo saludable de agua

Mar 24, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este martes, en conferencia de prensa en Quetzaltenango, dan a conocer Purifiltro, un filtro artesanal que tiene como objetivo apoyar a comunidades para el consumo saludable de agua y el garantizar el bienestar de la población guatemalteca retomando la mezcla original de su invención.

El filtro fue creado por uno de los inventores más sobresalientes de Guatemala, Fernando Mazariegos, así como de la convicción de fabricar un producto de calidad que solucione una de las problemáticas de la sociedad guatemalteca, la de tener acceso a beber agua purificada en pro de mejorar su calidad de vida.

Cada unidad está elaborada con los siguientes materiales:

➡️ Barro blanco de origen volcánico virgen que proviene del área de

Rabinal, Baja Verapaz.

➡️ Aserrín de pino que procede de Purulhá (Baja Verapaz) con granulación específica para la formación de los poros para la

purificación del agua.

➡️ Plata coloidal, el cual sirve como bactericida y segunda protección para la unidad purificadora.