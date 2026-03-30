Anuncian cierre total en Retalhuleu por daños en carretera

Mar 30, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito |

Por Mario Tumin |

Este Lunes Santo, vecinos anuncian el cierre total de la calle principal en el sector 2 de Tierra Colorada, San Felipe, Retalhuleu, debido al colapso de la carretera por el masivo paso del transporte pesado.

La medida se debe a que los vecinos del lugar se han organizado y con fondos propios inician la reparación de la calle, la cual se encuentra destruida y los drenajes están colapsados.

No se sabe por cuánto tiempo estará cerrado el área. Los vecinos afirman que no cuentan con el apoyo de ninguna autoridad y por ello se organizaron.