Anuncian cierre total en la ruta Cito-180 por trabajos viales

Mar 6, 2026

Con información de Fernando Castellanos.



El paso quedará restringido en el kilómetro 194, jurisdicción de El Palmar, Quetzaltenango, durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado.

Las autoridades de tránsito y mantenimiento vial han emitido un aviso urgente para los usuarios que circulan por la Ruta Cito-180 (Cito-Zarco), que conecta el altiplano con la costa sur. Se ha programado un cierre total de la vía en el kilómetro 194, a la altura de la Finca La Soledad, debido a trabajos de reparación por hundimiento.

Para evitar contratiempos, se recomienda a los transportistas y conductores particulares tomar en cuenta el siguiente cronograma:

Horarios del cierre programado

El paso de vehículos estará completamente inhabilitado en el siguiente lapso:

Inicio: Viernes 06 de marzo a las 21:00 horas (09:00 PM).

Finalización: Sábado 07 de marzo a las 02:00 horas (02:00 de la madrugada).

Recomendaciones para los usuarios



Debido a que esta ruta es una de las principales arterias para el comercio y el transporte de pasajeros entre Quetzaltenango y Retalhuleu, se sugiere:

Planificar su salida: Si tiene previsto viajar hacia la costa o subir hacia Xela, hágalo antes de las 9:00 de la noche.

Uso de rutas alternas: Considere utilizar la vía por Colomba Costa Cuca si su viaje es de extrema urgencia durante las horas del cierre.

Atender la señalización: Personal de brigadas viales estará en el punto para orientar a los conductores y garantizar la seguridad en el área de trabajo.

Se espera que la circulación se normalice por completo en las primeras horas de la madrugada del sábado. Las autoridades agradecen la comprensión de la población ante estos trabajos necesarios para la seguridad de la ruta.