Anuncian actividades en Quetzaltenango por el 78 aniversario de resurgimiento de Israel

May 22, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este viernes, en conferencia de prensa, el comité organizador de «Guatemala Celebra Israel», se dieron a conocer detalles de las actividades públicas en la ciudad de Quetzaltenango para conmemorar el 78 aniversario del resurgimiento de la nación de Israel.

Este evento busca estrechar los lazos de fraternidad entre ambas naciones y congregar al pueblo cristiano para clamar por la paz en Jerusalén y el Medio Oriente.

Gran caravana y desfile alegórico

El coordinador general del festejo en Quetzaltenango informó que la movilización masiva será, el próximo lunes 25 de mayo.

Los detalles logísticos para los asistentes son los siguientes:





Hora de reunión: 15.45 (4 menos cuarto de la tarde).

15.45 (4 menos cuarto de la tarde). Punto de partida: Área verde de la colonia La Democracia, en la diagonal 3, zona 8 de Quetzaltenango.

Área verde de la colonia La Democracia, en la diagonal 3, zona 8 de Quetzaltenango. Destino: Centro de Convenciones Gran Karmel, lugar donde se desarrollarán actos festivos centrales.

Participación y requisitos para el desfile

La organización ha extendido una invitación abierta a toda la población, congregaciones e instituciones educativas que deseen sumarse con vehículos particulares, paneles, unidades móviles o carrozas decoradas.

El único requisito para integrarse a la caravana es que la decoración de las unidades sea alegórica a la conmemoración, promoviendo el uso de las banderas de Israel, Guatemala y Quetzaltenango para vestir el recorrido.