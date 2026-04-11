Amparo busca repetir elección de rector en la USAC

Abr 11, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

La Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales interpuso un amparo ante la CC para anular la elección de Walter Mazariegos como rector de la USAC y ordenar que se repita el proceso.

Según Omar Borro, presidente de la Asamblea, se excluyó a 19 cuerpos electorales —95 electores— de la votación final del 8 de abril. Efraín Medina, del Colegio de Ingenieros Agrónomos y exrector de la USAC, cuestionó que el CSU validara la elección pese a excluir electores legítimos y con la mayoría de sus integrantes con mandato vencido. Además, denunció que se incluyó a representantes del Colegio de Enfermería de la planilla perdedora, por lo que no reconocen la reelección.