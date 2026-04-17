AMDEL impulsa emprendimientos y reconoce a empresarias en Xela

Abr 17, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

En el Salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango, la Agencia Municipal de Desarrollo Económico Local (AMDEL) llevó a cabo un acto de reconocimiento a emprendedores que continúan fortaleciendo la economía local.

Durante la actividad, se realizó la entrega de capital semilla a 10 emprendedoras, como parte del apoyo para impulsar sus proyectos y fomentar el crecimiento de sus negocios. Asimismo, se destacó a tres mujeres que lograron dar el paso de emprendedoras a empresarias, al contar ya con un espacio físico para operar.

AMDEL, dependencia municipal enfocada en promover el desarrollo económico y el emprendimiento en el municipio, también reconoció a personas que, desde su labor diaria, contribuyen al fortalecimiento del ecosistema emprendedor en Quetzaltenango.

Estas acciones buscan incentivar la generación de ingresos, el crecimiento de pequeños negocios y el desarrollo económico local en la ciudad.