Alza en combustible impacta servicios municipales en Quetzaltenango

Abr 14, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

El incremento en el precio de los combustibles afecta la operatividad de la Municipalidad de Quetzaltenango, principalmente, en el transporte municipal y la recolección de residuos sólidos.

El gerente municipal, Amílcar Rivas, informó que los precios pasaron de un promedio de Q27 a Q29 a más de Q45 por galón, situación que reduce la capacidad de cobertura de los servicios y presiona el presupuesto municipal.

🔴 ALZA EN COMBUSTIBLE AFECTA OPERATIVIDAD | El gerente de @Muni_Xela, Amílcar Rivas, informa que el incremento en el precio de los combustibles afecta la operatividad de la comuna, principalmente, en el transporte municipal y la recolección de residuos sólidos.



Vía Osmar Toc pic.twitter.com/5zmzC71kTL — Stereo100Noticias (@stereo100xela) April 14, 2026

Rivas advirtió que, de continuar esta tendencia, serán necesarios ajustes y posibles ampliaciones presupuestarias. Aunque no se prevé un aumento en la tarifa de extracción de basura, la comuna podría verse obligada a subsidiar el servicio para garantizar su continuidad.