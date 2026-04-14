Alza en combustible impacta servicios municipales en Quetzaltenango

Por Osmar Toc |
El incremento en el precio de los combustibles afecta la operatividad de la Municipalidad de Quetzaltenango, principalmente, en el transporte municipal y la recolección de residuos sólidos.
El gerente municipal, Amílcar Rivas, informó que los precios pasaron de un promedio de Q27 a Q29 a más de Q45 por galón, situación que reduce la capacidad de cobertura de los servicios y presiona el presupuesto municipal.
Rivas advirtió que, de continuar esta tendencia, serán necesarios ajustes y posibles ampliaciones presupuestarias. Aunque no se prevé un aumento en la tarifa de extracción de basura, la comuna podría verse obligada a subsidiar el servicio para garantizar su continuidad.