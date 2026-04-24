Alumnos inconformes por cambios en el Técnico Industrial de Mazatenango

Abr 24, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Por Ruperto Matías |

Este viernes, alumnos del Instituto Técnico Industrial, en la avenida La Libertad, zona 1 de Mazatenango, Suchitepéquez, colocan rótulos y pancartas en rechazo a varias acciones, entre ellas, el despido de maestros.

Los alumnos están inconformes, según dijeron, porque han despedido maestros y han cambiado los horarios de clases.

Aparte, mencionan que las áreas están abandonadas y sin herramientas. Como parte de la protesta no permitirán el ingreso de maestros hasta que se les resuelva la situación.