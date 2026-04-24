Alumnos desarrollan actividades físicas como parte de «Cero bullying en las aulas»

Abr 24, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Hoy, en las canchas de baloncesto del Complejo Deportivo, zona 3 de Quetzaltenango, alumnos del distrito escolar 010904 de la supervisora educativa, Dina Ruby González, desarrollan actividad deportiva.

Los alumnos participaron de actividades físicas deportivas y con juegos tradicionales, dentro del proyecto «Cero bullying en las aulas», que promueve este distrito escolar.

Participaron 10 alumnos de cada uno de los 19 centros educativos de este distrito. Las actividades fueron organizadas con el apoyo de la Asociación Xela en Movimiento.