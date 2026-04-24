Alumnos de la ENRO de Santa Lucía Utatlán, Sololá, intoxicados por ingerir alimentos

Abr 24, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Fernando Castellanos |

Este viernes una emergencia masiva se registró en la Escuela Normal Regional de Occidente (ENRO), ubicada en el kilómetro 144 de la ruta Interamericana Santa Lucía Utatlán, Sololá, donde al menos 59 adolescentes sufrieron síntomas de intoxicación alimentaria.

El incidente movilizó a múltiples unidades de socorro de los departamentos de Sololá y Totonicapán para brindar asistencia urgente a los afectados.

Respuesta de los cuerpos de socorro

Ante la magnitud del evento, se activó una red de ambulancias de diversas localidades. Unidades de Santa María Visitación, San Juan Argueta, Totonicapán, Santa Lucía Utatlán y Camanchaj trabajaron en conjunto para el traslado de los pacientes.

➡️ Traslados al hospital: Inicialmente, 15 estudiantes fueron remitidos al Hospital Departamental de Sololá por las unidades RD-14 y RD-94.

➡️ Unidades en apresto: En el lugar permanecieron diversos vehículos de emergencia en prevención de nuevos traslados hacia centros asistenciales cercanos.

Cifras de atención y estado de salud

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó que, a través de la red de servicios locales, se brindó asistencia técnica y clínica a un total de 59 alumnos. Los pacientes fueron distribuidos de la siguiente manera para su estabilización:

➡️ CAP de Santa Lucía Utatlán: Atendió a 42 alumnos, de los cuales la mayoría ya recibió el alta médica.

➡️ CAP de Nahualá: Recibió a 14 pacientes para su evaluación.

➡️ CAP de Santa Clara La Laguna: Brindó atención a otros 3 estudiantes afectados.

Investigación técnica de las causas

Más allá de la asistencia médica, equipos especializados de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS) iniciaron un estudio de vigilancia epidemiológica. El objetivo es analizar muestras de los alimentos ingeridos en el interior del centro educativo para determinar con rigor científico la fuente de la intoxicación.

Actualmente, las autoridades sanitarias confirman que todos los estudiantes se encuentran en condición estable. El Programa de Salud Escolar se mantiene activo para dar seguimiento al estado de los jóvenes y asegurar el abastecimiento de medicamentos necesarios en los centros de atención permanente de la región.