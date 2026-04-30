Altas temperaturas continuarán en Quetzaltenango

Abr 30, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Rony Álvarez, de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Quetzaltenango, informó que continuarán, por al menos dos semanas más, las altas temperaturas debido a una ola de calor que afecta al país.

De acuerdo con el reporte las condiciones climáticas podrían generar riesgos para la salud, especialmente, en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a golpes de calor y deshidratación.

Ante esta situación, el funcionario recomendó a la población tomar medidas preventivas como el uso constante de protector solar, hidratarse de manera adecuada, evitar la exposición directa al Sol entre las 10 y 16 horas, así como utilizar ropa ligera de colores claros y que cubra la piel.

Asimismo, hizo el llamado a no realizar quemas innecesarias, porque las altas temperaturas incrementan el riesgo de incendios forestales. También sugirió permanecer en lugares frescos y ventilados y prestar atención a síntomas como mareos, dolor de cabeza o enrojecimiento de la piel, los cuales podrían ser señales de afectaciones por el calor.

Las autoridades municipales indicaron que se mantienen en monitoreo constante de las condiciones climáticas y reiteraron la importancia de seguir las recomendaciones para prevenir incidentes.