Alta carga vehicular en distintos sectores de Xela

Abr 7, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Autoridades reportan alta carga vehicular en varios puntos de la ciudad de Quetzaltenango, especialmente en el Periférico, zona 8, así como en la Avenida Las Américas, en sectores de las zonas 3 y 9.

Ante esta situación, personal de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) se encuentra en los puntos afectados, donde realiza labores constantes de monitoreo y regulación vehicular, con el objetivo de mantener el orden y reducir complicaciones en la movilidad.

Las autoridades recomiendan a los conductores conducir con precaución, respetar las señales de tránsito y atender las indicaciones de los agentes, para evitar incidentes y contribuir a una circulación más fluida en estos sectores.