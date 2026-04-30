Allanan Renap en San José del Golfo por emisión ilegal de DPI a exfuncionario mexicano

Abr 30, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

Este jueves, fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron un allanamiento en la sede del Registro Nacional de las Personas (Renap), en San José del Golfo, Guatemala. En el operativo capturan a dos trabajadores de la institución, señalados de haber facilitado un Documento Personal de Identificación (DPI) guatemalteco al exfuncionario mexicano, Fernando Farías Lagunas, quien fue detenido en fecha reciente en Argentina.

Capturas y antecedentes del caso

Los trabajadores aprehendidos fueron identificados como Yesenia Alejandra Mayen Ruano y Luis Rolando López Velásquez. Ambos enfrentan acusaciones por su presunta participación en la emisión anómala del documento de identidad guatemalteco a favor de Farías Lagunas, quien es requerido por las autoridades mexicanas por diversos ilícitos. La detención del exfuncionario en Argentina fue el evento que activó las alertas internacionales y permitió rastrear el documento utilizado.

La denuncia interna como punto de partida

El operativo de esta mañana fue posible gracias a una denuncia presentada por la propia institución. Según los registros internos del Renap, la alerta sobre la actuación irregular de sus empleados permitió que el Ministerio Público (MP) coordinara la investigación para dar con los responsables.

Detalles de la investigación

La intervención en la sede de San José del Golfo busca recabar evidencias sobre el proceso de enrolamiento y emisión del DPI mencionado. Los puntos clave del operativo son:

➡️ Colaboración interinstitucional: La diligencia fue coordinada entre la Fiscalía contra la Corrupción y la PNC.

➡️ Vínculo internacional: El caso conecta directamente una red de falsificación o emisión ilícita de documentos en Guatemala con un exfuncionario mexicano prófugo de la justicia en Sudamérica.

➡️ Acciones legales: Los trabajadores fueron puestos a disposición de los juzgados correspondientes para dilucidar su situación jurídica por el abuso en sus funciones.