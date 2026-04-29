Allanamiento por narcoactividad deja una captura en Retalhuleu

Abr 29, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

En cumplimiento de una orden judicial de allanamiento, inspección y registro, autoridades realizaron una diligencia en un inmueble ubicado en la aldea Armenia Ortiz, en Retalhuleu.

La acción fue autorizada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, dentro del expediente C-11003-2026-00164. En el lugar fue notificada María José Escobar Batz, quien posteriormente fue capturada por su presunta vinculación con actividades ilícitas.

El operativo estuvo a cargo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con el Ministerio Público, con apoyo de agentes e investigadores.

Durante la diligencia, las autoridades localizaron bolsas con posible marihuana, recipientes y envoltorios con presunta cocaína y crack, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Según el informe preliminar, el efectivo incautado se presume producto de la venta de estas sustancias.

La capturada fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.