Allanamiento por investigación de seducción de menores en Colomba Costa Cuca

Mar 4, 2026

Con información de Rubén Jocol.

La Agencia Fiscal Región Occidente de la Fiscalía contra la Trata de Personas, con sede en Quetzaltenango, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), realiza una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias.

El operativo se desarrolla en un inmueble ubicado en el municipio de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, como parte del seguimiento a una investigación relacionada con el delito de seducción de niños, niñas o adolescentes a través del uso de tecnologías de la información.

Las autoridades indicaron que las diligencias forman parte de acciones para combatir delitos que vulneran la integridad y seguridad de la niñez y adolescencia.