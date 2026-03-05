Allanamiento en La Esperanza deja un capturado por presunto narcomenudeo

Mar 4, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

En un operativo realizado por las autoridades en la zona 1 del municipio de La Esperanza, Quetzaltenango, fue capturado Fernando “N”, de 26 años de edad, durante una diligencia de allanamiento.

Según el reporte preliminar, investigadores localizaron varias dosis de cocaína y crack, así como una pesa digital y Q993 en efectivo. Los indicios serán incorporados al proceso de investigación para fortalecer el caso.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las diligencias para establecer su posible vinculación con la distribución de sustancias ilícitas en el sector.