Allanamiento en Coatepeque por investigación de muerte violenta

Con información de Moisés Cottom.

La Fiscalía de Distrito de Coatepeque, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizó un allanamiento en un inmueble ubicado en la aldea Nuevo Chuatuj, en ese municipio de Quetzaltenango, como parte de una investigación relacionada con la muerte violenta de una persona.

La diligencia forma parte de las acciones que desarrollan las autoridades para recabar evidencias que permitan esclarecer el hecho y determinar la posible responsabilidad de los implicados en el caso.

Como resultado del allanamiento, las autoridades incautaron varias prendas de vestir que presuntamente habrían sido utilizadas por la persona sindicada al momento de cometer el crimen.

Según el informe preliminar, la ropa presentaba manchas que podrían ser de sangre, por lo que será analizada como parte del proceso investigativo.