Alias “El Inquieto” es trasladado al preventivo de la zona 18 tras recibir alta médica

Mar 15, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Luego de recibir alta médica, José Carmelo Sinay Ortiz, de 37 años, alias “El Inquieto”, integrante de la pandilla Barrio 18, fue trasladado durante la madrugada bajo fuertes medidas de seguridad hacia el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la Ciudad de Guatemala.

El traslado se realizó después de que el sindicado fuera recapturado el pasado viernes 13 de marzo en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, durante un operativo desarrollado por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) con apoyo de la Fuerza Especial Policial (FEP).

Durante el procedimiento se registró un intercambio armado en el que el detenido resultó herido, por lo que fue ingresado al Hospital Regional de Occidente antes de ser puesto nuevamente bajo custodia.

Las autoridades indicaron que, tras su recuperación, el pandillero fue trasladado hacia la capital para quedar a disposición de las autoridades judiciales y continuar con los procesos legales correspondientes.

Alias “El Inquieto” era prófugo de la justicia luego de haberse fugado el año pasado del Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación II, considerado uno de los centros carcelarios con mayores medidas de control en el país.

Su recaptura se considera relevante dentro de las acciones de las fuerzas de seguridad para ubicar a integrantes de estructuras criminales vinculadas a pandillas.