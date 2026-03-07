Alerta Vial: Habilitan paso temporal en el km 194 de la Ruta Cito Zarco, pero anuncian nuevo cierre total para esta tarde

Mar 7, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Fernando Castellanos.



El tránsito fluye de manera lenta tras horas de bloqueo en el sector de la finca La Soledad. Autoridades advierten que el paso se cerrará nuevamente a las 18:00 horas de este sábado y no se abrirá hasta mañana domingo.

Tras una jornada de complicaciones vehiculares, el paso por el kilómetro 194 de la Ruta Cito Zarco ha sido habilitado de manera temporal.

Sin embargo, la situación sigue siendo crítica para los conductores que transitan entre la Costa Sur y el Occidente del país debido a la masiva acumulación de transporte pesado y liviano que permaneció detenido durante el bloqueo.

El punto de conflicto se sitúa en las cercanías de la finca La Soledad, arriba de la entrada principal hacia El Palmar, Quetzaltenango.



Las autoridades y grupos de vecinos en el lugar han establecido un cronograma estricto que los viajeros deben tomar en cuenta para evitar quedar varados por más de 12 horas:

Estado actual: Paso habilitado con extrema lentitud debido a las largas filas en ambos sentidos.

Cierre programado: Este sábado 7 de marzo, el bloqueo se reinstalará a partir de las 18:00 horas (6:00 p.m.).

Reapertura prevista: Se estima que el paso sea habilitado nuevamente hasta el domingo a las 06:00 horas (6:00 a.m.).

Recomendaciones para conductores



Debido a que el tiempo de espera sigue siendo considerable y el flujo es intermitente, se recomienda:

Evitar la ruta: Si su viaje no es estrictamente necesario, se sugiere postergarlo o buscar vías alternas para no saturar más el sector.

Previsión de suministros: Quienes decidan transitar deben contar con combustible suficiente, agua y alimentos, ante la posibilidad de quedar atrapados en las colas antes del cierre vespertino.

Respetar los turnos: Se insta a los conductores a no intentar rebasar en contra de la vía, lo cual agrava el congestionamiento y retrasa la liberación del tráfico.

La situación en la Ruta Cito Zarco sigue siendo inestable, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales sobre cualquier cambio en las disposiciones de los manifestantes o las autoridades de tránsito.