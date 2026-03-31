¡Alerta Vial! Colapsa ruta alterna entre Retalhuleu y Quetzaltenango por grave hundimiento

Mar 30, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



El paso ha quedado totalmente interrumpido tras un hundimiento de grandes proporciones que abarca ambos carriles. Autoridades de tránsito recomiendan evitar la zona y utilizar la carretera principal (C-117) ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

Una emergencia vial se registra este lunes en la ruta alterna que conecta los departamentos de Retalhuleu y Quetzaltenango. La vía ha quedado completamente incomunicada luego de que la cinta asfáltica colapsara debido a un hundimiento de dimensiones considerables, imposibilitando el paso de vehículos.



El incidente, provocado aparentemente por la saturación de humedad en los suelos y el colapso de drenajes transversales, ha dejado un corte total en la carretera, aislando temporalmente a varias comunidades rurales que utilizan este tramo para evitar el tráfico de la ruta principal.



Cierre total: No hay paso para ningún tipo de vehículo. El terreno sigue mostrándose inestable, por lo que acercarse a la orilla del hundimiento representa un peligro mortal.



Maquinaria en camino: Se espera que cuadrillas de la Zona Vial de Caminos y las municipalidades locales lleguen al punto para evaluar si es posible habilitar un paso provisional o si el daño requiere una reconstrucción mayor.





Ante la magnitud del daño, se insta a los conductores a tomar las siguientes previsiones:



Ruta Principal (C-117 / Carretera de Retalhuleu a Xela): Es la vía más segura en este momento, aunque se prevé un aumento considerable en la carga vehicular.



Ruta por Zunil / Almolonga: Para vehículos livianos que busquen conectar puntos específicos del Altiplano, aunque con extrema precaución por las pendientes.

Recomendación a transportistas





Se solicita al transporte pesado no intentar maniobras en los caminos vecinales cercanos al hundimiento, ya que el peso de las unidades podría provocar nuevos derrumbes en los bordes de la carretera afectada.



Las autoridades de PROVIAL y las Policías Municipales de Tránsito de ambos departamentos ya coordinan desvíos en los puntos de acceso a esta ruta alterna para evitar el congestionamiento en la zona de desastre.