Alerta Sanitaria: Ministerio de Salud confirma muerte de dos bebés por sarampión en Guatemala y Quiché

Mar 31, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

Con información de Fernando Castellanos.



Las autoridades de salud hacen un llamado urgente a los padres de familia para vacunar a sus hijos tras el fallecimiento de dos lactantes de 10 y 11 meses. La enfermedad, altamente contagiosa, vuelve a encender las alarmas en el sistema hospitalario nacional.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó este día una noticia que enluta al país y pone en evidencia la vulnerabilidad de la población infantil no inmunizada: el fallecimiento de dos niños menores de un año a causa del sarampión.

Según el reporte oficial, las víctimas son un bebé de 11 meses residente en el departamento de Guatemala y otro de 10 meses en el departamento de Quiché. Ambos menores perdieron la batalla contra esta enfermedad viral, cuya prevención es posible mediante un esquema de vacunación oportuno.

Un llamado a la inmunización inmediata

Ante este escenario, el Ministerio de Salud ha emitido un llamado enérgico a la población para que acuda a los Centros de Salud, Puestos de Salud y jornadas de vacunación en todo el territorio nacional.

Esquema de Vacunación: La vacuna contra el Sarampión, Parotiditis y Rubeola (SPR) debe aplicarse a los 12 meses de vida y un refuerzo a los 18 meses.

Gratuidad: Las dosis están disponibles de forma gratuita en toda la red pública de salud.

Efectividad: La vacuna es la herramienta más segura y eficaz para prevenir complicaciones graves, ceguera, encefalitis o la muerte.



El sarampión se transmite por gotas de aire procedentes de la nariz, boca o garganta de personas infectadas. Los padres deben estar atentos a:

Fiebre alta.

Erupción cutánea (manchas rojas en la piel que inician en la cara y bajan al cuerpo).

Tos, secreción nasal y ojos rojos (conjuntivitis).

Pequeñas manchas blancas dentro de las mejillas.

Acción institucional



Las brigadas de salud han intensificado la vigilancia epidemiológica en las zonas donde se registraron los fallecimientos para identificar posibles brotes y cerrar brechas de vacunación. Se insta a la población a no automedicarse y, ante cualquier sospecha, acudir de inmediato al servicio de salud más cercano.

La salud de la niñez guatemalteca depende de la responsabilidad compartida entre el Estado y los cuidadores. ¡Vacunarlos es proteger su vida!