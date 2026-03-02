Alcalde y arzobispo se reúnen para aporte de reparación de cúpulas de catedral

Mar 2, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Xela |

Por Osmar Toc |

Este lunes el alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, se reúne con el arzobispo de la Arquidiócesis de Los Altos, monseñor Víctor Hugo Palma Paul, para abordar el aporte para la reparación de cúpulas de la Catedral Metropolitana de Los Altos, zona 1 de Xela.

Durante el encuentro, Palma Paúl reconoció el apoyo brindado por el jefe edil y concejales a distintas iglesias, entre ellas San José Chiquilajá, El Oratorio de Chichigüitán y la parroquia del Calvario.

En la reunión se habló que el aporte es de Q750 mil y no hay tiempo estimado de ejecución.