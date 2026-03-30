Alarma en Totonicapán por aumento de casos de sarampión y muerte de bebé

Mar 30, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Salud |

Por Edgar Domínguez |

Las autoridades de Salud en Totonicapán se mantienen en alerta ante el preocupante aumento de casos de sarampión registrados en los últimos días en el departamento, donde los niños figuran como la población más vulnerable.

De acuerdo con el cuadro epidemiológico, a la fecha se contabilizan 179 casos confirmados de sarampión en Totonicapán. La situación se vuelve aún más alarmante tras confirmarse el fallecimiento de un bebé, de 8 meses, hecho que ha generado preocupación entre la población y el personal sanitario.

Las autoridades indicaron que se han intensificado las acciones de prevención y control, priorizando campañas de vacunación masiva para frenar la propagación del virus, especialmente, ante las aglomeraciones propias de la Semana Santa, las cuales podrían incrementar el riesgo de contagio.

El llamado a la población es a completar los esquemas de vacunación, acudir a los puestos de salud más cercanos y mantener las medidas de prevención para proteger principalmente a la niñez.