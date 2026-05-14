Agentes Dipanda capturan a alias «El Canche»

May 14, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región |

Por Mario Tumin |

Este jueves, como resultado de un allanamiento ejecutado por investigadores de División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC), arrestan en flagrancia en Residenciales Las Palmeras, zona 2 de Retalhuleu, a Eliú «N», de 23 años, alias «El Canche».

De acuerdo con el informe policial, durante la diligencia las autoridades localizaron tres bolsas de nailon que contenían hierba seca (droga marihuana). Además, fueron secuestrados dos teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones, evidencias que serán analizadas para fortalecer las investigaciones en curso.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar posibles vínculos y ampliar las pesquisas relacionadas con el caso.