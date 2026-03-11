Agentes de PNC heridos tras caída de patrulla a un barranco en Tacaná

Mar 11, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Fernando Castellanos |

La patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), asignada a Malacatán, San Marcos, se dirigía a cumplir una diligencia judicial cuando cayó a un barranco en la ruta a Tacaná del citado departamento.

Los uniformados fueron rescatados y trasladados a un centro asistencial.

Por causas que se encuentran bajo investigación, la patrulla identificada con el número 116 se salió de la cinta asfáltica y se precipitó al fondo de un barranco.

La patrulla accidentada pertenece a la subcomisaría de Malacatán y se encontraba en tránsito hacia el área alta del departamento para dar cumplimiento a una diligencia oficial al momento del accidente.

Auxilio y traslado de heridos

Tras el percance, cuerpos de socorro y transeúntes acudieron al lugar para rescatar a los agentes, quienes se encontraban en el interior del vehículo.

➡️ Primeros auxilios: Los agentes fueron estabilizados en el lugar, debido a los múltiples golpes sufridos por el impacto.

➡️ Traslado: Las unidades de emergencia los trasladaron hacia un centro asistencial en el casco urbano de Tacaná para una valoración médica y descartar lesiones internas de gravedad.

➡️ Estado de la unidad: El vehículo policial sufrió daños considerables tras la caída en el terreno escarpado que caracteriza a la región fronteriza.

Posibles causas

Aunque las autoridades aún no han emitido un informe detallado, se presume que las condiciones geográficas de la ruta, sumadas a posibles fallas mecánicas o lo complejo de la carretera en Tacaná, pudieron influir en el accidente.

Agentes de otras comisarías cercanas se movilizaron al sector para resguardar el equipo policial y coordinar la extracción de la patrulla del fondo del barranco. Se espera que en las próximas horas se brinde un reporte actualizado sobre el estado de salud de los agentes lesionados.